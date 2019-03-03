صور| بعد 100 عام من الغرق.. وزير الآثار يفتتح مقبرة كوم الشقافة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الأحد، مقبرة كوم الشقافة غربي الإسكندرية، بعد الانتهاء من أعمال مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بها، وترميمها، وإعادة نصب مقبرتي الورديان الأثريتين في الفناء المفتوح، وذلك بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية.

وقال "العناني" إن افتتاح مقبرة كوم الشقافة عقب أعمال التطوير يعد إنجازًا كبيرًا بعد أن ظلت مهددة بالمياه الجوفية لمدة 100 عام، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من مشروع خفض المياه الجوفية بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية بتكلفة نحو 100 مليون جنيه.

وأضاف، خلال الافتتاح الذي حضره الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم البدء في حفر 6 آبار منذ نوفمبر 2017 ضمن أعمال التطوير، مبينا أن ثلثي مصدر المياه الجوفية كان من ترعة المحمودية والثلث الآخر جاء من الحيز العمراني المحيط بالمقابر الأثرية.

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وأشار وزير الآثار إلى أن هناك برنامج تدريب وتشغيل لمدة عام في مقابر كوم الشقافة الاثرية، فيما ثمن جهود الجانب الأمريكي والتعاون مع الحكومة المصرية.

يذكر أن المقبرة الأثرية بكوم الشقافة عانت على مدار عقود من المياه الجوفية لاسيما وأن المقبرة فقدت أجزاء منها نتيجة تعرضها لانهيارات محدودة في وقت سابق.

وبدأت فكرة مشروع التجفيف وتقليل منسوب المياه منذ عام 1995، إذ جرى تنفيذ 6 آبار في الطابق الثاني من المقبرة بهدف تجميع المياه وسحبها عن طريق طلمبات غاطسة يجري نقلها إلى ترعة المحمودية، حتى تفعيل مرحلة جديدة تتمثل في تجفيف طوابق المقبرة الثلاثة تحت الأرض، إضافة إلى الاستعانة بأجهزة متطورة للتعامل لسحب المياه على مستوى أعمق.