بالفيديو .. لاعبة جولف تخطف أنظار مستخدمي الإنستجرام

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - لوسي روبسون، لاعبة الجولف المثيرة التي خطفت الأنظار بلعبها الجولف بطريقة محترفة للغاية، تصر دائما على إبهار معجبيها.

روبسون لا تعتمد على فقط على ملاعب الجولف، ولكنها تصور نفسها في بيتها وهو ما يدل على إتقانها للعبة.

وقد ظهرت في فيديو وهي تلعب الجولف، وقامت بتصويب الكرة إلى كوب بلاستيكي بحرفية بالغة، ويظهر الفيديو أنها لا تبذل أي مجهود نهائيا ولكنها تعتمد على التركيز والمهارة فقط.

وتتمتع روبسون ليس فقط بلعيها المثالي، ولكن بقوامها المثالي الجذاب والذي يظهر لياقتها دائما في مقاطع الفيديو التي تنشرها.