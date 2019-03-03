اعتقال أكثر من 720 مهرب مخدرات في طهران

الخليج 365/ بغداداعلن رئیس شرطة مكافحة المخدرات في العاصمة الايرانية طهران، الاحد، عن اعتقال أكثر من 720 مهرب مخدرات في العاصمة.

وقال العقید محمد بخشنده، في تصريح صحافي، إنه تم القبض على اكثر من 720 من مهربي المخدرات و61 عصابة تهریب وضبط 11 الف طن و500 كیلوغرام من مختلف انواع المخدرات في العاصمة.

واضاف بخشنده، أن مقادیر المخدرات المضبوطة ازدادت بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا الى القبض على اعضاء اكثر من 12 عصابة تهریب مخدرات في العام الجاري كانت تنشط في الفضاء الإلكتروني.



واشار الى ان شرطة مكافحة المخدرات ضبطت أكثر من 200 كیلوغرام من عقار الماریغوانا من هذه العصابات.

واضاف العقید بخشنده: اعتقلنا صباح الیوم الاحد 8 من مهربی المخدرات نقلوا 90 كیلوغراما من انواع المخدرات داخل شحنة من البطاطس الي طهران.