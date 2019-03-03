مصادر قضائية مصرية: استدعاء مسؤولين بـ"النقل" لتحقيقات قطار رمسيس

كشفت مصادر قضائية مصرية مطلعة، الأحد، عن تفاصيل التحقيقات التي جرت مع 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر في رمسيس وسط القاهرة، على مدار الأيام الأربعة الماضية.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن النيابة المصرية ستستدعي عدداً من المسؤولين والقيادات بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية؛ للمثول أمام قاضي التحقيقات التي تجري بشأن الحادث المأساوي.

وصباح الأربعاء الماضي، اندلع حريق هائل بمحطة القطارات الرئيسية في العاصمة المصرية (القاهرة)، عقب اصطدام جرار قطار بالرصيف الخرساني، ما أدى إلى انفجاره ومقتل 22 شخصاً وإصابة 44 آخرين.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن المتهم الأول بالقضية علاء فتحي، وهو سائق القطار المنكوب اعترف بمسؤوليته عن الحادث، مؤكداً في التحقيقات أمام النيابة العامة، أنه ترك الجرار دون أن يغلق المحرك؛ بسبب مشاجرة مع سائق آخر اصطدم به.





وأشارت إلى أن الجهات القضائية المصرية ستبذل كافة الجهود للتوصل إلى المتسبب الرئيسي في هذا الحادث المأساوي، وسيتم معاقبته قانونيًا أيا كان منصبه.

وقدم وزير النقل المصري السابق هشام عرفات، استقالته على خلفية الحادث، فيما كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمهام "النقل" بالإضافة إلى مهام منصبه، لحين تعيين وزير جديد.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان له، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع سير التحقيقات في القضية أولا بأول، موضحا أنه اطلع من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على الحالة الصحية للمصابين في حادث القطار.





وأوضح المتهم في التحقيقات التي استمرت أكثر من 30 ساعة أمام النيابة العامة على مدار 3 أيام، أنه حاول الاتصال مع موظف المراقبة المسؤول بالمحطة لإغلاق الطريق أمام الجرار المندفع بدون سائق، لكنه لم يجب، وأقر بأنه أخطأ خطأ جسيما عندما ترك الجرار بسبب المشاجرة دون أن يغلق المحركات.

وذكر المتهم أنه لن يتحمل مسؤولية الكارثة منفردا، موضحا أنه أخطأ ولكن هناك أخطاء يتحملها آخرون أهمها عدم الاهتمام بصيانة المرافق داخل الهيئة؛ حيث إن الجرار المنكوب لم يحدث له صيانة منذ زمن، وفقا لاعترافات المتهم.

وقررت محكمة شمال القاهرة، السبت، تجديد حبس المتهمين في القضية 15 يوما على ذمة التحقيقات.





وكانت النيابة العامة المصرية، أمرت الخميس، بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمتي القتل الخطأ والإهمال الجسيم، وهم سائق الجرار ومساعد السائق وعامل مصاحب لهما وسائق جرار آخر ومساعده وعامل مصاحب لهما.