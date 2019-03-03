انت الان تتابع ألمانيا تدعو فرقاء ليبيا إلى إجراء انتخابات نزيهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دعت جمهورية ألمانيا، في بيان لها، مختلف الأطراف السياسية الليبية، إلى الالتزام بجدية أكبر، من أجل التوصل إلى حل سياسي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لتحقيق الاستقرار في البلاد، حسبما نقل موقع ليبيا الخبر، اليوم الأحد. ووفقًا للبيان، فقد شددت ألمانيا على ضرورة أن تحترم كل الأطراف الفاعلة في ليبيا، استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، ليستفيد من مواردها كل المواطنين. ورفضت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وجود حل عسكري في ليبيا.
ودعت الحكومات الأجنبية جميع الليبيين للعمل بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، واغتنام الفرص لتحقيق حكومة مستقرة وموحدة، يمكنها توفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين.كانت الأمم المتحدة أعلنت عقب اجتماع"حفتر" و"السراج" في أبوظبي، الأربعاء الماضي، على إنهاء المرحلة الانتقالية
ودعت الحكومات الأجنبية جميع الليبيين للعمل بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، واغتنام الفرص لتحقيق حكومة مستقرة وموحدة، يمكنها توفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين.
كانت الأمم المتحدة أعلنت عقب اجتماع"حفتر" و"السراج" في أبوظبي، الأربعاء الماضي، على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات عامة فى البلاد، وإعادة تشكيل مجلس الرئاسة، وإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة.
وتشهد ليبيا صراعات على السلطة بين عدة مجموعات مسلحة وعشرات القبائل والجماعات المتشددة وهو ما يحول دون استقرار سياسي في البلاد. ورغم الغموض الذي يلف المشهد الليبي وتفاقم التوترات السياسية، تتوقع الأمم المتحدة إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام.
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