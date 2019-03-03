جوايدو يصل إلى الإكوادور تمهيدا للإطاحة بمادورو

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توجه رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا، خلال رحلته عبر أمريكا الجنوبية، إلى الإكوادور. واستقبل جوايدو في مطار مدينة ساليناس الساحلية، نائب وزير الخارجية أندرياس تيران، ومن المقرر أن يلتقي جوايدو لاحقًا بالرئيس الإكوادوري لينين مورينو. وكتب جوايدو لدى وصوله إلى الإكوادور على موقع تويتر: قائلًا: "الجولة ستتواصل من أجل وضع نهاية للاستيلاء على السلطة في فنزويلا، وإجراء انتخابات حرة"، مشيرًا إلى أنه سيتوجه إلى البيرو.
وزار جوايدو كلًا من البرازيل وباراجواي والأرجنتين، وتنتظر عودته بترقب كبير إلى فنزويلا ثانية، وقد يتعرض للاعتقال لدى عودته إلى بلاده، حيث تم البدء في تحقيق بحقه؛ بسبب تسميته لنفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا في الثالث والعشرين من يناير الماضي.وكان ينبغي على جوايدو ألا يغادر فنزويلا، بسبب التحقيق، لكنه كان
وزار جوايدو كلًا من البرازيل وباراجواي والأرجنتين، وتنتظر عودته بترقب كبير إلى فنزويلا ثانية، وقد يتعرض للاعتقال لدى عودته إلى بلاده، حيث تم البدء في تحقيق بحقه؛ بسبب تسميته لنفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا في الثالث والعشرين من يناير الماضي.
وكان ينبغي على جوايدو ألا يغادر فنزويلا، بسبب التحقيق، لكنه كان قد توجه يوم الجمعة من الأسبوع الماضي إلى كولومبيا للمشاركة في توزيع المعونات الإنسانية على المحتاجين.
وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة.
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