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الان تتابع سلطات الاحتلال تصدر 87 أمر اعتقال بحقّ أسرى فلسطينيين والان مع التفاصيل
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خلال فبراير
واس - الخليج 365
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (87) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى الفلسطينيين، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك خلال شهر فبراير.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني اليوم، أن من بين الأوامر الصادرة أمرًا لمدّة أربعة أشهر صدر بحقّ الأسيرة فداء دعمس من الخليل، والمعتقلة منذ تاريخ 29 مايو 2018، بذريعة التّحريض، علمًا أنها تعرّضت للاعتداء بالضّرب خلال عملية اعتقالها.
وأضاف أن من بين الأوامر الصّادرة (37) أمرًا صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.
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