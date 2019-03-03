وزير بريطاني: تأجيل الاتحاد الأوروبي الانفصال لفترة طويلة غير ممكن

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، اليوم الأحد، إنه ليس ممكنا أن يمدد الاتحاد الأوروبي مهلة خروج بريطانيا من التكتل لفترة طويلة بسبب الانتخابات الأوروبية المقبلة.

وأضاف “فوكس”، أنه لا يزال “ممكنا للغاية” أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد في الموعد المحدد في 29 مارس/ آذار، ولكن قد يكون ضروريا تمديد فترة التفاوض بشأن المادة 50 من أجل خروج سلس.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن التأجيل يجب ألا يمتد لما بعد نهاية يونيو/ حزيران.

وسُئل عن رد فعله إذا أصر الاتحاد الأوروبي على تأجيل لفترة أطول مدتها 21 شهرًا أو عامين، فأبلغ فوكس تلفزيون بي.بي.سي “سأشعر بالصدمة لاعتقادي أنها ليست نتيجة ممكنة في الواقع الاتحاد الأوروبي لا يريد أن تخوض بريطانيا الانتخابا الأوروبية”.