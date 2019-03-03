الان تتابع أخبار مسيئة تتسبب في سجن مسؤول مصري سابق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365
قضت محكمة الطعون العسكرية في مصر، اليوم الأحد، بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، خمس سنوات في قضية التصريحات المسيئة.
وكانت محكمة جنح عسكرية مصرية قضت في نيسان/ أبريل الماضي بحبس جنينة 5 سنوات بتهمة بث أخبار مسيئة وغير صحيحة.
وقرر القضاء العسكري المصري في 12 نيسان/أبريل الماضي، إحالة المستشار جنينة للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها تمس القوات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مسيئة تتسبب في سجن مسؤول مصري سابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.