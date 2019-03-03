أخبار مسيئة تتسبب في سجن مسؤول مصري سابق

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365

قضت محكمة الطعون العسكرية في مصر، اليوم الأحد، بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، خمس سنوات في قضية التصريحات المسيئة.

وكانت محكمة جنح عسكرية مصرية قضت في نيسان/ أبريل الماضي بحبس جنينة 5 سنوات بتهمة بث أخبار مسيئة وغير صحيحة.

وقرر القضاء العسكري المصري في 12 نيسان/أبريل الماضي، إحالة المستشار جنينة للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها تمس القوات المسلحة.