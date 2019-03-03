النعيمي يفتح النار على المرتزق "ياسر أبوهلالة"

هاجم الأكاديمي الإماراتي، ورئيس تحرير بوابة العين الإخبارية، الدكتور، علي النعيمي، مدير قناة الجزيرة السابق الأردني، ياسر هلالة، على خلفية إساءته المتعمدة لمسؤولين في دولة الإمارات دفاعاً عن قطر .

وقال النعيمي في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، "الأجير الارهابي الاخونجي المرتزق ياسر ابوهلالة يتحدث باسم الشعب القطري الشقيق كسادته الاسرائيلي عزمي بشارة و الاخونجي وضاح خنفر و الشعب القطري بريء منهم" .

وأضاف "الحمدلله قرار المقاطعة بدأ يأتي ثماره و اصبح نظام الحمدين اسير حصار نفسه يبحث عن وساطه تخرجه منه" .

ولفت النعيمي في تغريدة أخرى إلى أن ياسر هلالة الذي وصفه بـ"المرتزق" يعيش على ما يكسبه نتيجة إساءاته لسادته في دول المقاطعة .. مؤكداً أنه كلما زاد من شتائمه زادت مكافاته وحاله هذا نتيجة تربيته الاخونجية .

وأساء هلالة إلى مسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، دفاعاً عن قطر وتنظيم الحمدين، الذين يعيش حالة مقاطعة بسبب دعمه للإرهاب والتنظيمات الإرهابية .