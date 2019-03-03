قرقاش: الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها

أكد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن "الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها".

وأضاف قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "من الرياض إلى شرم الشيخ إلى ابوظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري وكاد يكون الحضور كالغياب".

وتابع:"وتقلص الدور إلى الملف اليتيم منطقي لأن وزن الدول وموقعها اساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه".

ومضى قرقاش قائلاً:"ونأسف لهذا لحال وندرك أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر بل لنرجسية لا منطق لها ولتوجهات سياسة تعمدت أن تؤذي جيرانها والدوحة الآن تدفع ثمنها".

وبين أنها "خيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، والجيل الحالي مازالت أمامه فرصة للخلاص من هذا الإرث المأزوم".

وكان قرقاش قد تحدث في تغريدة أخرى، أمس قال فيها:"اختتمت اليوم أعمال الدورة ٤٦ لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي، دورة ناجحة وحضور وزاري غير مسبوق لثاني اكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، دورة أبوظبي تعزز العمل الإسلامي المشترك".