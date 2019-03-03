شكرا لقرائتكم الجدعان: نبحث مع الأشقاء في الخليج دعما إضافيا للأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، على هامش مؤتمر " #الأردن- نمو وفرص " الذي عقد الأسبوع الماضي في لندن التزام بلاده بدعم الأردن، إذ قامت المملكة بإيداع 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني.

وأضاف الجدعان "وافقنا على تقديم الدعم للأردن من خلال الصندوق العربي، ونبحث مع الأشقاء في الكويت والإمارات مجالات دعم إضافية".

ولفت إلى أن "مؤتمر مكة قدم أكثر من ملياري دولار، و #السعودية ملتزمة بما وعدت به، حيث تم الالتزام بدعم للميزانية بـ250 مليون دولار، وقد دفعنا منها 50 مليون دولار العام الماضي و50 مليونا هذا العام".

وأوضح الجدعان كجزء من الدعم أعلنت المملكة عن إنشاء #الصندوق_السعودي_الأردني برأسمال 3 مليارات دولار، وقال "تفاوضنا في السنة الماضية، وأعلن قبل أسبوعين عن مشروع لإنشاء سكة حديد وميناء جاف في معان بـ700 مليون دولار".