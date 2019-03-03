تحذيرات عالمية من ارتفاع إصابات الحصبة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت منظمة اليونيسف إن ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة عالميا أصبح أمرا مقلقا وأن الحصبة مرض فيروسي معد للغاية أكثر من الإيبولا أو السل أو الإنفلونزا وقد يؤدي إلى وفاة الأطفال الذين لم يتم تطعيمهم....

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