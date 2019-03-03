الخارجية السورية: لن نسمح للإرهابيين ومن يقف وراءهم بالتمادي باعتداءاتهم

دانت وزارة الخارجية السورية بشدة "السلوك الإجرامي المستمر للمجموعات الإرهابية وخروقاتها الدائمة لاتفاقيات خفض التصعيد"، مؤكدة على "الجاهزية العالية والتامة للجيش السوري في التصدي لهذه الجرائم والخروقات وعلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الجرائم."

وشدد الخارجية، في بيان، على أن "سوريا لن تسمح للإرهابيين ومن يقف وراءهم بالتمادي في اعتداءاتهم على المواطنين الأبرياء وقوات الجيش السوري"، مشيرة إلى أنه من حقها الدفاع عن سيادة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها على كامل التراب السوري.

وكانت "جبهة النصرة" قد شنت هجونا عند الساعه الثانيه والنصف ليلا على نقاط الجيش السوري وأسفر عن مقتل 32 عنصراً من الفصائل المسلحة وعدد من عناصر الجيش السوري.

وقد قام سلاح الطيران السوري باستهدف ارتال و تجمعات الفصائل المسلحة في اللطامنة والزكاة و قطع خطوط الإمداد في ريف حماه الشمالي دون ان يطرأ اي تغير على الخارطة.