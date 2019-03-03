وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الى البترون لترؤس القداس لمناسبة اختتام المجمع الابرشي لابرشية البترون المارونية، في كاتدرائية مار اسطفان.

كانت هذه تفاصيل خبر الراعي يتراس قداس اختتام المجمع الابرشية كاتدرائية في كنيسة مار اسطفان بالبترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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