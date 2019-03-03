النشرة: تحويل السير من المريجات عبر بوارج الى بيروت بسبب صيانة الطريق

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، ان عناصر من قوى الامن الداخلي التابع لمفرزة سير زحلة عملت على تحويل السير للسيارات المتوجهة من البقاع الى بيروت من بلدة المريجات الى بلدة بوارج بسبب عمليات تأهيل الطريق.

يذكر ان الطريق المريجات قد تضررت بسبب الامطار الغزيرة والثلوج في الايام الماضية.