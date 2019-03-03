حواط: سنكون في الصف الأول لاقرار تشريع يمنع الزواج قبل الـ18 سنة

اكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط رفضه العنف ضد القاصرات والقاصرين بكل أشكاله. اضاف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سنكون في الصف الأول لاقرار تشريع يمنع الزواج قبل الـ18 سنة".

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