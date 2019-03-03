قاسم هاشم: نريد حقنا كاملا في الانماء على صعيد الاستشفاء في القرى الحدودية

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى ان "منطقة حاصبيا مميزة وهي منطقة الايمان الواحد والعيش الواحد، وهذه المنطقة لا زالت على منظار التصويب الاسرائيلي، ويجب ان تكون في اولوية اهتمام الدولة، وهذه المنطقة غائبة عن الانماء لولا متابعة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومن حق الاهالي الحصول على الرعاية الصحية في مواجهة العدو الاسرائيلي، واكد انه لولا صمود الاهالي لم يكن هناك حكومة ولا دولة في لبنان.

ولفت هاشم في تصريح له خلال زيارة وزير الصحة جميل جبق مستشفى مرجعيون الحكومي، الى اننا "نريد حقنا كاملا في الانماء على صعيد الاستشفاء في القرى الحدودية".