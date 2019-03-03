أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن الجيش الإسرائيلي قام بأعمال حفر آبار إرتوازية في منطقة العبارة عند الجهة المقابلة لبلدة كفركلا خلف الجدار الفاصل للحدود الجنوبية.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الإسرائيلي يقوم بحفر آبار إرتوازية مقابل كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.