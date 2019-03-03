وديع الخازن ابرق الى بري مهنئا إياه بأنتخابه أمينا لسر مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي

أبرق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري مهنئاً إياه بانتخابه أميناً لسرّ مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي. ومما جاء في البرقية: "تلقيت نبأ إنتخابكم أميناً لسرّ الاتحاد البرلماني العربي بإعتزاز، لما تحققونه، من خلال موقعكم من إنجازات، وفي مواقفكم المشرفة التي تسجلونها في البرلمانات العربية والدولية. وفقكم الله في كل خطواتكم السباقة في خدمة لبنان وحضوره المتألق في كل الندوات البرمانية التي شاركتم وتشاركون بها".

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