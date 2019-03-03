الحسن: متمسكون بضرورة أن تكون عودة النازحين السوريين أولوية عربية ودولية

أكدت الداخلية والبلديات ريا الحسن، في كلمة أمام مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، "أننا نستطيع أن نؤكد اليوم خروجنا سالمين من تجربة الحرب مع الإرهاب ونجاحنا في الانتصار عليه بفعل الضرباتِ الوقائية والاستباقية التي نجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية في توجيهِها إلى الشبكات الإرهابية".

ولفتت إلى أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية أثبتت فاعليتها، كما اثبتت، مع الجيش اللبناني، قدرة الدولة ومؤسساتها الشرعية على تولي مسؤولياتها الدفاعية عن لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره".

وشددت الحسن على أن "الوضع الامني في لبنان ممسوك تماما ومضبوط على أكمل وجه، وفي إمكان كل الأشقاء أن يطمئنوا إلى أن أبواب اللبنانيين مفتوحة للترحيب بهم في أي وقت"، مشيرة إلى أن "النزوح الهائل الذي تسببت به الحرب في سوريا يشكل تحديا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا كبيرا أمام الدول المضيفة للنازحين، وفي مقدمها لبنان، ونجدد تمسكنا بضرورة أن تكون عودة النازحين السوريين أولوية عربية ودولية".