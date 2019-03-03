النشرة: إطلاق نار على ثلاثة أشخاص في سراي جب جنين وفرار مطلق النار

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن م.ف. أطلق النار في باحة سراي جب جنين في البقاع الغربي من سلاح حربي على ثلاثة أشخاص فأصابهم بجروح بليغة كانوا متجهين الى مغفر الدرك لتقديم شكوى ضده على خلفية حادث سير وتم نقل الجرحى الثلاثة الى مستشفى فرحات للمعالجة وفر مطلق النار الى جهة مجهولة.

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