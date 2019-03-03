اشار رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يوم وضعت هذه الحواجز والمكعبات الإسمنتية أمام دار خلدة وبالرغم من طلب الأجهزة الأمنية آنذاك ذلك، إلا انها كانت خطوة بعيدة كل البعد عن قناعاتي، فخلدة الله حاميها، واليوم بعد تحسن الأوضاع الأمنية بدءا من سوريا وصولا إلى لبنان ‏وبعد القضاء على الإرهاب من قبل الجيش والمقاومة في سوريا ولبنان، لا داعي للمظاهر الأمنية والسواتر ففي عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون أمننا جميعا وأمن الوطن بألف خير". وقد ازال النائب طلال ارسلان الحواجز والمكعبات الإسمنتية الموجودة أمام منزله في خلدة.

كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان: في عهد الرئيس عون امننا جميعا وامن الوطن بالف خير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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