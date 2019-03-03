جنبلاط: لتشريع قانون يمنع الزواج قبل سن الـ 18 عاما

شدد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "‏لا يجوز المغامرة بحياة القاصرين والقاصرات لذا فإن الحزب الاشتراكي يطالب بتشريع من المجلس النيابي يمنع الزواج قبل سن ال18 عاما".

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