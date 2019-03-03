عشرات الجزائريين يتظاهرون في باريس ضد ترشح بوتفليقة

تظاهر عشرات الجزائريين في العاصمة الفرنسية باريس رفضا لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.

يذكر أن بوتفليقة كان قد أعلن عن ممتلكاته التي تضم سكنا فرديا في سيدي فرج غربي العاصمة الجزائرية، وسكنا فرديا آخر في وسط العاصمة الجزائرية، وشقة بالعاصمة الجزائر، وذلك تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

كما أقال بوتفليقة مدير حملته الانتخابية ورئيس وزرائه الاسبق عبدالمالك سلال، واستبدله بوزير النقل الحالي عبدالغني زعلان، وذلك بعد عودته من العلاج في جنيف.

وخرج الآلاف من الجزائريين في تظاهرات رفضا لترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.