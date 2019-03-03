هانت يغادر عدن بعد زيارة التقى خلالها عددا من مسؤولي الحكومة اليمنية

غادر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت مدينة عدن جنوب اليمن بعد زيارة التقى خلالها عددا من مسؤولي الحكومة اليمنية. واستقبل نائبا رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي وأحمد الميسري، في وقت سابق، هانت والوفد المرافق له. واكد وزير الخارجية البريطاني على موقف حكومة بلاده الداعم للحل السياسي، مشيراً إلى أن "الحكومة البريطانية قدمت مساعدة انسانية لليمن بقيمة 200 مليون جنية استرليني".

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