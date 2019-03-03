قاسمي: لاصحة لما تم نشره عن نص استقالة ظريف وتم التلاعب به

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن "ما تم نشره الأسبوع الماضي في بعض المواقع عن نص استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظيف هو أجزاء انتقائية وتم التلاعب به ويفتقر إلي المصداقية".

وأوضح قاسمي أنه "حتى الآن، لم ينشر النص الكامل والدقيق لاستقالة وزير الخارجية الأسبوع الماضي، والتي لم يوافق عليها الرئيس الإيراني حسن روحاني".

ولفت إلى أن "ما تم بثه في بعض المواقع منذ الأسبوع الماضي، كان أجزاء انتقائية ومزيفة من نص الاستقالة ويفتقر إلي المصداقية"، مشيراً إلى أن "النص المنشور علي المواقع أبعد ما يكون عن كل الحقائق الواردة في النص الأصلي".

وشدد على أنه "ليس لدي معلومات وحكم علي كيفية وجود هذه الاجزاء الناقضة والذي تم التلاعب بها عن الاستقالة، و ليس لدي الخبرة اللازمة في هذا الصدد، ولكن حتى الآن، أرى أن النص الكامل لاستقالة وزير الخارجية لم توضع بتصرف أي من وسائل الإعلام".