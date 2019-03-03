الدفاع الأفغانية: مقتل 350 مسلح بغارات على مواقع مجموعات إرهابية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، أن "350 إرهابيا بما في ذلك 12 من القياديين، قتلوا في العمليات"، مشيرة إلى أن "الغارات أدت إلى تدمير عشرات المقار والمخابئ ومخازن الأسلحة والعتاد التابعة للمجموعات الإرهابية".
ولفتت إلى أن "قادة الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم ضالعين في التخطيط لعمليات انتحارية وتفخيخ الطرقات والهجمات الانغماسية في المناطق التي كانوا ينشطون فيها".
وأوضحت أن "ضربات سلاح الطيران بالجيش الأفغاني تركزت على مديريات سنغين بولاية هلمند، سنجارك بسريبول، دشت قلعة بتخار، حصارك بننغرهار، شاه وليكوت في قندهار، زرمت في بكتيا، شولكره في بلخ ومناطق ده يك وأندر وواغظ في ولاية غزني".
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