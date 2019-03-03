نتانياهو: قرار بريطانيا تصنيف حزب الله إرهابيا مهم وأدعو الدول للإنضمام لهذه الخطوة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال مداخلة له في الجلسة الحكومية الأسبوعية، "أنني اتفقت مع الرئيس الروسي فلايديمر بوتين على مواصلة أعمال آلية التنسيق العسكري بين الجيش الروسي وجيش الدفاع وعلى إخراج القوات الأجنبية من سوريا".

وأوضح نتانياهو أنه "سيتم تشكيل طاقم مشترك لتحقيق هذا الهدف بمشاركة جهات أخرى"، مشيراً إلى أن "قيام علاقات قوية وقريبة للغاية مع زعماء الدول العظمى في العالم ليس أمرا بسيطا، هذه العلاقات تخدم أمن إسرائيل".

وشدد على أن "قرار بريطانيا إخراج "حزب الله" عن القانون وتصنيفه كتنظيم إرهابي على جميع أجنحته هو قرار مهم، لأن "حزب الله" يمارس الإرهاب بحد ذاته وهو يشكل أيضا ذراعا إرهابيا رئيسيا في خدمة إيران"، داعياً "الدول الأخرى في أوروبا وفي باقي أنحاء العالم، للانضمام إلى هذه الخطوة البريطانية الهامة".