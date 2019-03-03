وسائل إعلام جزائرية: انتشار أمني مكثف في محيط المجلس الدستوري

أفادت وسائل إعلام جزائرية عن انتشار أمني مكثف في محيط المجلس الدستوري وسط أنباء عن عزم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقديم ملف ترشحه شخصيا.

فيما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" أن قوات الأمن الجزائرية منعت طلبة كلية الحقوق في بن عكنون المجاورة للمجلس الدستوري من الخروج في تظاهرة ضد ترشح بوتفليقة.

يذكر أن بوتفليقة كان قد أعلن عن ممتلكاته التي تضم سكنا فرديا في سيدي فرج غربي العاصمة الجزائرية، وسكنا فرديا آخر في وسط العاصمة الجزائرية، وشقة بالعاصمة الجزائر، وذلك تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

كما أقال بوتفليقة مدير حملته الانتخابية ورئيس وزرائه الاسبق عبدالمالك سلال، واستبدله بوزير النقل الحالي عبدالغني زعلان.

وخرج الآلاف من الجزائريين في تظاهرات رفضا لترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.