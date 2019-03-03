التحفظ على 14 طن منظفات مجهولة المصدر داخل مخزن في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

داهمت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مخزنًا يعمل دون ترخيص في منطقة الدخيلة، وضبطت بداخله 14 طن منظفات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وذلك قبل بيعها للمستهلكين.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تفيد قيام المدعو "أ.ر." 45 عامًا، المدير المسئول عن مخزن لبيع المنظفات، دون ترخيص، بمنطقة الدخيلة، بتخزين كمية كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

وبمداهمة المخزن ألقي القبض على المتهم، وتبين وجود 14.100 طن منظفات مجهولة المصدر والبيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، جرى التحفظ عليها.

تحرر المحضر اللازم للواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.