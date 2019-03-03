محافظ القليوبية: إطلاق أكبر مشروع لإعادة تدوير واستغلال أراض الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن المحافظة بصدد إطلاق أكبر مشروع لإعادة تدوير واستغلال أراض الدولة وطرحها للاستثمار العقاري لتنمية موارد المحافظة.

وقال "مرزوق"، في بيان له اليوم، إنه عقد اجتماعًا لبحث الفرص الاستثمارية وعدد من قطع الأراضي بمدينة بنها لإنشاء مبان عليها كاستثمار عقاري "تجاري، إداري، وسكني".

جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، والمهندسة وفاء عبد الفتاح مدير مديرية الإسكان، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، وعادل صبرة مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات.

وأضاف المحافظ أن الاجتماع ناقش إمكانية استغلال 6 قطع أراض في مدينة بنها، لإنشاء عمارات ومشروعات تنموية واستثمارية عليها، للنهوض بالمحافظة وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد صندوق الخدمات بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال الطرق ومنظومة النظافة.

وأشار المحافظ إلى أنه تقرر تشكيل لجنة لدراسة أنسب المشروعات التي يصلح إقامتها على المناطق التي جرى عرضها في الاجتماع، وإدخالها حيز التنفيذ لتعزيز موارد المحافظة لصالح المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه.