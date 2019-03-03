صور| محافظ قنا يشهد قداس جنازة "مكاريوس" أحد ضحايا حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا القداس الجنائزي، وقدم واجب العزاء لأسرة مكاريوس راضي الذي توفي في حادث قطار محطة مصر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية الذين توافدوا على كنيسة ماريو حنا في مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.
وأعرب "الهجان" عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيًا الله أن يتغمد كافة الشهداء بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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