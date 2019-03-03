محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران: نظمت الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، ورشة عمل عن أهداف التنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع جمعية الشباب للتنمية والبيئة ضمن فعاليات مشروع "تجمعنا قارة" الذي ينظمه مكتب الشباب الإفريقي بالوزارة. وضمت ورشة العمل طلائع أفارقة من دول "السنغال - السودان - جنوب السودان - إريتريا - نيجيريا - الجزائر - جزر القمر – الصومال". وتضمنت الورشة شرح فكرة عامة عن أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن القضاء على الفقر والجوع، وتوفير متطلبات الصحة الجيدة والرفاهية، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتوفير المياه النظيفة، والطاقة النظيفة بأسعار مقبولة، توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية

كانت هذه تفاصيل خبر صور| "تجمعنا قارة" تنظم ورش عمل "التنمية 2030" لطلائع أفريقيا في أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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