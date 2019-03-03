أسعار الذهب تتراجع في مصر لليوم الرابع.. والجرام يفقد 14 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، جنيهًا واحداً للجرام خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه أمس السبت، لتواصل انخفاضها لليوم الرابع على التوالي، ويفقد الجرام 14 جنيها.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 633 جنيهًا مقابل 634 جنيهًا أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 543 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 723 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5064 جنيهًا.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية لأسواق الذهب العالمية، والتي أغلقت تعاملاتها أول أمس الجمعة، على انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع تعويض الدولار لخسائره بفعل بيانات اقتصادية مثيرة للتفاؤل في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

لكن المعدن الأصفر تلقى دعما من زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بحسب الوكالة.