صور| تشييع جنازة ثاني عضوات "روتاري الإسكندرية" ضحية حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

شيع العشرات ظهر اليوم الأحد، جنازة "نادية صبور"، عضو نادي روتاري الإسكندرية والتي فقدت حياتها الأربعاء الماضي في حادث قطار محطة مصر، لتلحق بزميلتها المهندسة وسام حنفي التي شيعت جنازتها قبل يومين.

خرج الجثمان من مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، بوسط الإسكندرية، عقب صلاة الظهر، ليوارى الثرى في مدفن الأسرة بمقابر الناصرية، بحضور أعضاء أندية روتاري والمناطق الروتارية بالمحافظة، وعدد من أصدقاء الأسرة.

كان سامح حميدو مؤسس نادي "روتاري الإسكندرية أجورا"، أعلن أن تحاليل البصمة الوراثية DNA التي أجراها خبراء الطب الشرعي أكدت هوية نادية صبور عضو نادي روتاري، لتلحق بزميلتها المهندسة وسام حنفي بعد أن تم التعرف عليها الجمعة الماضية.

وشيع العشرات أمس الأول الجمعة، جنازة المهندسة "وسام حنفي"، رئيس نادي "روتاري الإسكندرية جولدن رايدرز" من مسجد المواساة بمنطقة باب شرقي، ليواري الثرى في مدفن الأسرة بمقابر المنارة بذات المنطقة، بعد التعرف على هويتها بتحليل البصمة الوراثية.

الجدير بالذكر أن وسام حنفي ونادية صبور عضوتي أندية روتاري الإسكندرية لقيتا مصرعيهما وأصيبت زميلتهما في النادي "هند محارم" بحروق بالغة في حادث قطار محطة مصر أثناء عودتهن من رحلة "الخير" الأخيرة، قادمات من أسوان صوب مدينتهن الإسكندرية، بعد افتتاح أول مستشفى طبي عائم لخدمة محافظات الصعيد بالمجان.

يذكر أن جرار القطار رقم 2302 اصطدم صباح الأربعاء الماضي بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر وسط القاهرة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 43 آخرين، بحسب الإحصاءات الرسمية، وارتفع عدد الوفيات إلى 24 شخصًا وفق بيان أصدرته وزارة الصحة.