أول تعليق من نتنياهو على قرار بريطانيا بتصنيف حزب الله تنظيم إرهابي

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الدول الأوروبية إلى الانضمام للخطوة البريطانية، بتصنيف حزب الله اللبناني بكل أجنحته كتنظيم إرهابي، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وقال نتنياهو، في تصريحات في مستهل جلسة حكومة اليوم الأحد: "حدث شيء هام آخر دبلوماسيا وأمنيا الأسبوع الماضي وهو قرار بريطانيا بتصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي".

وأضاف: "هذا قرار مهم لأن حزب الله يمارس الإرهاب بحد ذاته وهو يشكل أيضًا ذراعًا إرهابيًا رئيسيًا في خدمة إيران".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "أدعو دولًا أخرى في أوروبا،

أولًا في أوروبا ولكن أيضا في باقي أنحاء العالم، إلى الانضمام إلى هذه الخطوة البريطانية المهمة".

وعلى غرار كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، حظرت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين الماضي، "حزب الله" اللبناني في المملكة المتحدة، وصنفته ضمن المنظمات "الإرهابية".

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد في بيان إن "حزب الله مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين

على التفريق بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي"، مضيفًا "لذلك، اتّخذت قرار حظر المجموعة بأكملها".

ورفض "حزب الله"، يوم الجمعة، بشدة مشروع القرار البريطاني بإدراجه على ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية"، مؤكدا أنه "لا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموله وتدعمه أن تتهم "حزب الله" أو أي حركة مقاومة بالإرهاب".

واعتبر في بيان أن "هذا القرار يمثل انصياعًا ذليلًا للإدارة الأمريكية، ويكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأمريكي، تستجلب العداء مع شعوب المنطقة إرضاء لحكام واشنطن على حساب مصالح شعبها ودورها ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي".