بولتون: يجب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ أطفال فنزويلا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن حوالي 20 ألف طفل معرضون للموت، بسبب الأزمة الحالية، التي تشهدها البلاد.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 يناير الماضي، بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات

التي جرت العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وكتب بولتون على "تويتر" اليوم الأحد 3 مارس : "أصبح حوالي عشرين ألف طفل، يواجهون الموت، بينما من المتوقع

أن يعاني أكثر من 800 ألف آخرين من مخاطر سوء التغذية، بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية".

وتابع: "يجب السماح بإدخال المساعدات إلى فنزويلا".

ويرفض مادورو قبول المساعدات الدولية التي يصفها بـ "الذريعة" لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة، مطالبا بدلا من ذلك بوضع حد للحصار والعقوبات.