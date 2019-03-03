عبدالعال: فلسطين ستظل قضية العرب الأولى وعاصمتها القدس

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى وستظل عاصمتها القدس، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
وقال عبدالعال – في كلمته أمام انطلاق أعمال الدورة ال29 للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة اليوم
في العاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، والتي تحمل عنوان (القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين) - : "علينا جميعا أن ننحي الخلافات جانبا ونلبي نداء القدس".
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