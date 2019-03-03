يونيسيف: مقتل 5 أطفال يمنيين في هجوم على إحدى مناطق الحُديدة

قالت هنريتا فور، المدير التنفيذى لمنظمة يونيسيف، التابعة للأمم المتحدة في جنيف، "إن خمسة أطفال يمنيين قتلوا قبل يومين فى منطقة التحيتة جنوب محافظة الحُديدة شمالي البلاد ، وأنه فى كل يوم يقتل، أو يصاب ثمانية أطفال فى 31 منطقة صراع نشطة باليمن"، وفقًالوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت مسئولة يونيسيف - فى بيان وزع اليوم بجنيف - أن حصيلة الحرب المروعة على الأطفال فى اليمن مستمرة، على رغم الاتفاق الذى توصلت إليه أطراف النزاع في أواخر العام الماضى
وأشارت إلى أن المحادثات، أو المؤتمرات لم تغير حتى الآن سوى القليل من واقع الأطفال اليمنيين على الأرض، مشددة على أن اتفاق سلام شامل فقط هو ما يمكنه أن يمنح الأطفال اليمنيين مهلة يحتاجونها ويستحقونها من العنف والحرب.
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