ارتفاع حصيلة قتلى الجيش السوري في هجوم على نقاط عسكرية بحماة إلى 21 قتيلًا

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش السوري والمسلحين الموالين في هجوم شنه إرهابيون - على صلة بالقاعدة - على نقاط عسكرية شمال محافظة حماة وسط البلاد إلى 21 عنصرا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه قتل اليوم 21 عنصرا من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها جراء هجوم لمجموعة إرهابية على نقطتين في محور المصاصنة بريف حماة الشمالي، كما قتل في الهجوم

5 متطرفين"، لافتا إلى أنها من أكبر الخسائر البشرية بصفوف قوات النظام منذ اتفاق الهدنة.وكانت مصادر عسكرية في الجيش السوري قد ذكرت في وقت سابق أن 18 جنديا لقوا مصرعهم جراء هجوم لجبهة النصرة على نقاط عسكرية للجيش بريف حماة الشمالي.