حدث في مثل هذا اليوم March 3, 2019

أحداث سياسية وعامة 1845 - ولاية فلوريدا تعتمد كولاية رقم 27 في الولايات المتحدة. 1857 - نشوب حرب الأفيون الثانية: بريطانيا وفرنسا تبدءان الحرب على الصين. 1861 - ألكسندر الثاني في روسيا يوقع بيان تحرير العبيد. 1875 - لعبة هوكي الجليد تنظم لأول مرة على الإطلاق في صالات مغلقة وكان ذلك في مونتريال بكندا. 1878 - انتهاء الحرب الروسية العثمانية باستعادة بلغاريا استقلالها عن الدولة العثمانية وفقا لمعاهدة سان ستيفانو. 1924 - انتهاء الخلافة العثمانية رسميًا بإزاحة الخليفة العثماني عبد المجيد الثاني ونفيه هو وجميع أفراد أسرته وذلك على يد كمال أتاتورك. 1938 - اكتشاف النفط في السعودية. 1939 - مهاتما غاندي يبدأ بالصوم في مومباي دفاعًا عن وحده واستقلال الهند. 1945 - نهاية معركة مانيلا باسترجاع مانيلا عاصمة الفلبين من اليابان وذلك في نهايات الحرب العالمية الثانية. 1956 - صدور قانون الانتخاب المصري والذي منحت فيه المرأة حق الانتخاب لأول مرة. مواليد 1912 - فاخر فاخر، ممثل مصري. 1917 - سميرة موسى، عالمة ذرة مصرية. 1928 - عبد الله فرغلي ، ممثل مصري 1930 - إيون إيليسكو، رئيس رومانيا. 1940 - غازي القصيبي ، مؤلف سعودي 1942 - سناء يونس، ممثلة مصرية. 1945 - جورج ميلر ، مخرج أسترالي 1948 - محمد صبحي، ممثل ومؤلف ومخرج مصري. 1950 - سهير رمزي، ممثلة مصرية. 1958 - ميراندا ريتشاردسون ، ممثل إنجليزي 1964 - لورا هارينج ، ممثل أمريكي 1965 - دراغان ستويكوفتش، لاعب كرة قدم صربي. 1966 - فرناندو كولنج، ممثل مكسيكي. 1967 - مروان الكرجوسلي ، موسيقار سوري 1971 - يارا صبري، ممثلة سورية.زهور حسين، ممثلة بحرينية. 1979 - عادل محمود، مغني بحريني. 1981 - شذى حسون، مغنية عراقية. وفيات 1703 - روبرت هوك، عالم فيزياء وكيمياء إنجليزي. 1966 ـ موراي راني، مهندس ميكانيكي أمريكي. 1999 - غيرهارد هيرتسبيرغ، عالم كيمياء كندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1971. 2008 - ياسين إسماعيل ياسين، مخرج مصري.

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