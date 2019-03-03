كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. العاصفة "فريا" خطر على الحياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطانية، اليوم الأحد، تحذيراً قوياً من موجة الطقس الأصفر لدى اقتراب العاصفة "فريا" من المملكة المتحدة، التى تجلب معها رياحاً قوية وإمكانية تعطيل السفر.

ومن المتوقع أن تصل الأحوال الجوية الخطيرة والرياح بقوة 80 ميل في الساعة إلى إنجلترا وويلز بعد ظهر الأحد.

ويتوقع الباحثون أن تشكل العاصفة "خطرا على الحياة" ويخشى أن تتسبب الحطامات المتطايرة والأمواج الكبيرة في حدوث إصابات.

وتشمل المخاطر المحتملة إمكانية تطاير الأسقف والأغصان الساقطة ومواد الشاطئ التي يتم رميها على الجبهات البحرية.

ومن المرجح أن يتأثر الناس الذين يعيشون في المناطق الساحلية، بما في ذلك غرب ويلز وشمال غرب إنجلترا، كما قد يكون هناك أضرار في المباني، مع مخاطر الطرق وقطع التيار الكهربائى.

ووفقاً لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، يبدأ تحذير الطقس الأصفر للرياح في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد ويستمر حتى الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين.

وقال كريج سنيل، أحد موظفي مكتب الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية: "بدأت عين العاصفة الآن تتجه نحو الجنوب الغربي، وبعد ظهر هذا اليوم، عند رؤية اندفاع الرياح ."

وستقتصر الرياح الأقوى على أجزاء من غرب إنجلترا وويلز، لكن منطقة التحذير تشمل أجزاء من منطقة الوسط، ونحو يوركشاير ولينكولنشاير أيضًا".