كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السماح لـ 800 معتمر من غزة بالسفر للمرة الأولى منذ 4 أعوام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر نحو 800 معتمر فلسطيني قطاع غزة، اليوم الأحد، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر لأداء مناسك العمرة، بعد منع استمر 4 أعوام، بسبب تدهور الوضع الأمني في سيناء.

وقال مسؤول في المعبر: "انطلق فجر الأحد، أول فوج من معتمري قطاع غزة، بعد حرمان دام أربعة أعوام".

وأضا "جُهزت الحافلات لنقل الفوج الأول البالغ تعداده نحو 800 معتمر، وستكون الحافلات لدى الجانب المصري جاهزة لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم".

وتسمح مصر لسكان قطاع غزة كل عام بالانتقال عبر المعبر لأداء مناسك الحج بشكل منتظم.