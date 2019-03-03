كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 وإصابة 20 جراء السيول والثلوج في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد مقتل خمسة أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء موجة من الطقس البارد، ضربت عدداً من محافظات البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأحد عن المنظمة الوطنية للإغاثة والإنقاذ أن الضحايا سقطوا جراء موجة السيول والثلوج التي تجتاح 25 محافظة إيرانية.

وأضافت أن الإغاثة شملت أكثر من 19700 شخص في 220 مدينة وقرية ومنطقة جبلية.

وتشهد إيران موجة من الطقس البارد، منذ أربعة أيام.