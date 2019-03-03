كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تبعد رئيس مجلس الأوقاف بالقدس 40 يوما عن الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن إسرائيل أصدرت اليوم قرارا بإبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس عبد العظيم سلهب 40 يوما عن المسجد الأقصى.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية الشيخ سلهب على خلفية إعادة فتح مبنى ومصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وأفرجت عنه بشرط إبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع والحضور للتحقيق مجددا بتاريخ اليوم، ليفاجئ بقرار إبعاده 40 يوما.

وقضت السلطات العبرية بإبعاد الشيخ ناجح بكيرات مدير أوقاف القدس 4 أشهر، وحارس المسجد الأقصى عرفات نجيب 6 أشهر وكل من الناشط في حركة "فتح" حسني الكيلاني، ومدير نادي الأسير ناصر 40 يوما.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن المخابرات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم منزل الوزير السابق حاتم عبد القادر عضو مجلس الأوقاف وسلمته مذكرة استدعاء للتحقيق في مركز المسكوبية.