كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محادثات بين روسيا وأمريكا حول فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرّح وزير الخارجية الروسى لنظيره الأمريكى، بأنّ روسيا مستعدة للمشاركة فى المحادثات الثنائية مع الولايات المتحدة حول أزمة فنزويلا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها على شبكة الانترنت، اليوم الأحد، أنّ الوضع فى فنزويلا كان الموضوع الرئيسى فى مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية سيرجى لافروف ووزير الخارجية الامريكى مايك بومبيو، فى وقت متأخر من مساء السبت.

ووفقاً لوكالة رويترز، قالت الوزارة في بيان :"إنه فيما يتعلق باقتراح واشنطن بعقد مشاورات ثنائية بشأن الموضوع الفنزويلي، فقد أعربت روسيا عن استعدادها للمشاركة في هذا الأمر".

وقال البيان :"إنه من الحيوي أن نسترشد بشكل صارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لأن الشعب الفنزويلي هو الوحيد الذي يحق له تقرير مستقبله."

وكانت روسيا والولايات المتحدة فى نزاع حول حملة تقودها الولايات المتحدة للاعتراف الدولى بخوان جويدو، زعيم المعارضة الفنزويلى الذى أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للدولة، وسحل الشرعية من الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي المكالمة الهاتفية التي جائت بمبادرة من الولايات المتحدة، أدان لافروف التهديدات التي وجهتها واشنطن نحو قيادة البلاد المشروعة، في إشارة إلى مادورو.