كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. مقترح برلمانى لرفع سن التدخين إلى 21 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت مجموعة برلمانية من كافة الأحزاب البريطانية، بزيادة رفع سن التدخين القانوني إلى 21 عاماً، كما دعوا إلى قمع عمالقة التبغ واستخدام السجائر في التلفزيون كجزء من الجهود المبذولة لبناء جيل خالٍ من التدخين.

وقالت المجموعة البرلمانية المعنية بالتدخين، إنّه بالإضافة إلى رفع السن القانونية لشراء التبغ من سن 18، فيجب أيضاً أن تواجه صناعة التبغ ضرائب تعكس تكاليفها على المجتمع، كما ينبغي توجيه هذا التمويل إلى مبادرات وقف التدخين، في حين ينبغي رفع رسوم التبغ لجعلها أقل تكلفة.

وشهدت خدمات الإقلاع التي يديرها المجلس انخفاضاً كبيراً في السنوات الأخيرة، كما انخفض وصف أدوية النيكوتين، مما أدى إلى مخاوف من أن التقدم في جهود الحد من التدخين يمكن أن يتوقف.

ووفقاً لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، قال التكتل البرلمانى، إنّ خطة مكافحة التبغ لعام 2017" للمساعدة في إيجاد "جيل خالٍ من التدخين" غير واقعية.