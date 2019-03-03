واصل الملاكم المغربي محمد ربيعي، نتائجه القوية منذ دخوله عالم الملاكمة الاحترافية، وحقق انتصارا جديدا، مساء أمس السبت، على الملاكم البولندي رافال جايكيويتش، في النزال الذي جمع بينهما في أحد فنادق مدينة ماغديبورغ الألمانية.
وحسم الملاكم المغربي الشاب المباراة بالنقاط، بعد أن واجه أمامه ملاكما قويا ومتمرسا ولديه في سجله أكثر من 40 انتصارا، 30 منهم بالضربة القاضية، ليؤكد بذلك ربيعي عزمه الذهاب بعيدا في عالم الملاكمة الاحترافية، بعد فترة طويلة من التألق في ملاكمة الهواة.
بهذا الفوز، حافظ الملاكم المغربي على سجله خال من الهزائم، وبصم على فوزه التاسع على التوالي.
إليكم فيديو للنزال الكامل لربيعي:
كانت هذه تفاصيل خبر ربيعي يطيح بخصمه البولندي بألمانيا ويحافظ على سجله خال من الهزائم – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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