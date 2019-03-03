تلميذتان شقيقتان تختفيان في فاس.. الأسرة تعيش في قلق ومدرستهما تنفي الاختطاف

تعيش عائلة تلميذتان شقيقتان، تقيمان في فاس، حالة من الحيرة، والقلق، بعد اختفاء الطفلتين، تاركتين الأهل، والمقربين في حيرة.

ويتعلق الأمر، حسب المعطيات المتوفرة، بشقيقتين، واللتين يدور حديث عن أنهما اختطفتا من أمام مدرستها “البحتري” الابتدائية، وهو ما نفته الأكاديمية جملة، وتفصيلا.

وأوضح المصدر نفسه أن المديرية الإقليمية قامت بتحرياتها، وتبين أن التلميذتين تدرس إحداهما في القسم الثالث ابتدائي، والثانية في القسم السادس في المؤسسة نفسها، إلا أن أمر اختفائهما لا يتعلق باختطاف، وإنما أشارت المؤسسة إلى أنهما منذ بداية السنة الجارية، كانتا تحضران بشكل متقطع، وتم إخبار عائلتهما بالأمر.

ومنذ 23 فبراير الماضي، لم تلتحق بالمدرسة، قبل أن تحضر والدتهما، أمس السبت، رفقة مجموعة من النسوة، والشباب أمام باب المدرسة، مطالبة بمساعدتها في العثور على ابنتيها.

ولا يزال البحث قائما عن الطفلتين، اللتين تركتا خلفهما الكثير من الأسئلة.